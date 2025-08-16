※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ妻から同僚・芹との関係を疑われ、離婚を切り出された夫は、帰省先で芹と同じホテルに泊まり、精神的に不安定な彼女の部屋で朝を迎えたこと、そしてその後ろめたさを含め、すべてを妻に打ち明けます。夫は、自分の行動が芹に誤解を与えていたことにようやく気づき、深く反省します。そんな中、芹からの着信が。夫が無視し