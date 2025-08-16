◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権最終日▽決勝ＺＥＮＫＯＢＥＡＭＳ５―４東海ＮＥＸＵＳ（１６日、千葉・長嶋茂雄記念岩名球場）埼玉の企業チーム・ＺＥＮＫＯＢＥＡＭＳが東海ＮＥＸＵＳ（愛知）を逆転で破り、８年ぶり２度目の女子クラブチームの頂点に立った。ＮＰＢ傘下チームがいずれも３回戦までに敗退する波乱の大会を制したのは、安定した投手陣とミス無く接戦を勝ち上がったＺＥＮＫＯだった。こ