バドミントンの世界選手権（8月25日開幕・パリ）に向けた日本代表の合宿が8月16日、都内で公開された。女子シングルス世界ランク5位の山口茜（28＝再春館製薬所）は、男子日本代表を相手に5試合のゲーム練習をし、2勝3敗と奮闘した。練習が始まって間もなく、男子のコートに入った山口は、奈良岡航大（24＝NTT東日本）、渡辺航貴（26＝BIPROGY）ら、男子代表と次々とゲーム練習を行った。「速いスピードの中での精度を上げる練習