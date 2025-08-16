浦和は名古屋に2-1で勝利した浦和レッズは8月16日、J1リーグ第26節で名古屋グランパスと対戦し、2-1で勝利した。試合後、マチェイ・スコルジャ監督は、試合中に負傷したFW小森飛絢（ひいろ）について「重傷かもしれないという状況です」と話した。小森は前半7分、MFマテウス・サヴィオのパスを受けるとゴール正面で左足シュートを放つと、これがDF三國ケネディエブスに当たりコースが変わってゴールに吸い込まれた。中断明けの