ブライトンはホームでフルハムと対戦イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間8月16日、リーグ開幕となるホームのフルハム戦のスタメンを発表し、日本代表MF三笘薫が名を連ねた。ブライトンでは3年連続の開幕戦先発となる。プレミアで4シーズン目を迎える三笘だが、開幕戦は相性がいい。一昨季のルートン・タウン戦では先制ゴールをアシスト。昨季のエバートン戦ではMFヤンクバ・ミンテのクロスに飛び込み、先制ゴ