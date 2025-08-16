シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルさん（42）が15日、国内の音楽フェスに初めて出演し、観客を沸かせました。宇多田さんが出演したのは、大型音楽フェス『SUMMER SONIC』の前夜祭として千葉・幕張メッセで行われた『SONICMANIA』。イギリス出身のサム・シェパードさんによるソロプロジェクト・floating pointsのステージに、サプライズゲストとして登場しました。2022年にライブで初共演して以来、3年ぶりのステージ共演とな