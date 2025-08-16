声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。53歳。公式Xと所属事務所より発表された。近年はアニメ『ポケットモンスター』の人気キャラ・シロナ役を担当し注目を浴びたが、今回の訃報を受け、同作の主人公・サトシ役の松本梨香が、自身のXを更新し、アフレコの思い出とともに追悼した。【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智さんの最新グラビア2022年放送のアニメ『ポケットモンスター』では、ポケモンバトル最強のト