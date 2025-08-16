１６日、準々決勝を終え、あいさつを交わすカナダと日本の選手たち。（成都＝新華社記者／陳斌）【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は16日、女子フラッグフットボールの準々決勝が行われ、カナダが日本を32-27で下し、準決勝に進出した。１６日、勝利を喜ぶカナダの選手たち。（成都＝新華社記者／陳斌）１６日、準々決勝に臨む日本の中畑友里（右）。（成都＝新華社記者／陳斌）１６日、準々決勝でボールを