トランプ米大統領＝15日、アンカレジ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ロシアとウクライナの停戦合意よりも、和平合意を目指すことが終戦に向けた最善策だと自身の交流サイト（SNS）に投稿した。ワシントン・ポスト紙はウクライナや欧州諸国が求めてきた停戦合意を重視する方針を撤回すれば、劇的な方針転換になると報じた。ウクライナと欧州諸国は和平交渉よりも完全な停戦が優先だと米国に伝える一方