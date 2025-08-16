現地８月16日に開催されるプレミアリーグの第１節で、日本代表MFの三笘薫が所属するブライトンは、ホームでフルアムと対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表されて、ブライトン４シーズン目を迎える三笘が先発に名を連ねた。 28歳の日本人アタッカーは昨季、リーグ戦36試合の出場で10ゴールをマークし、日本人初のプレミア２桁得点を達成。またダニー・ウェルベックと並び、チームのトップスコアラーに