Lienelが、グループとして初となる年明けライブ『Lienel New Year Party「あけおめ2026」』を開催する。 （関連：『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』振り返りレポート超特急からLienel、総勢62名で見せた“今”の自分たち） 本公演は、2026年1月10日に東京 Zepp Haneda、同月12日に大阪 Zepp Osaka BaySideにて、両日ともに2部制で開催される。 なお、Lienelは8月20日に6thシングル『超絶SUMMERでバカになれ