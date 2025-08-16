ハロー！プロジェクトの所属グループと研修生が総出演する「ハロ！コン２０２５」が１６日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで行われ、「モーニング娘。’２５」（北川莉央は欠席）、「アンジュルム」、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」、「つばきファクトリー」、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」、「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」、「ロージークロニクル」の７組６５名と、ハロプロ研修生１６名が登場した。公演では、各グ