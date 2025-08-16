長かった…。広島は１６日のヤクルト戦（マツダ）に５―３で逆転勝ち。先発した森下暢仁投手（２７）は６回７安打２失点と踏ん張り、約２か月ぶりの白星となる６勝目（１３敗）を手にした。森下が最後に勝ち投手となったのは完投した６月１３日の日本ハム戦。防御率は２点台と好投しているのだが、打線の援護に恵まれず、以降は８連敗を喫していた。この日は初回に４番・末包の適時二塁打で先制。だが右腕は制球に苦しみ、３