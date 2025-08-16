16日の札幌11R・大雪ハンデキャップ（ダート1700メートル）は、7番人気コトホドサヨウニ（牡4＝奥村豊、父シニスターミニスター）が押し切り勝ち。道中は飛ばした先行2騎から離れた3番手を追走。3角過ぎで一気に差を詰めると、残り200メートルで難なく抜け出した。佐々木は「追い切りから具合の良さを見せていた。うまいことペースも展開も向きましたね。オープンでも崩れる感じではないです」と汗を拭った。