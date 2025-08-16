◇明治安田J1リーグ第26節浦和2―1名古屋（2025年8月16日埼玉スタジアム）浦和はホームで名古屋に2―1で競り勝った。FW小森飛絢（25）が公式戦3試合連続弾。ただ、前半途中に負傷交代し、重傷の可能性も出てきた。前半7分、右サイドからのサビオの横パスに反応。体を開いてボールを流してダイレクトで左足を振ると、相手に当たったボールがコースを変えて左隅のネットを揺らした。6月に加入後は公式戦6試合5得点と量産