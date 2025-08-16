16日に行なわれたプレミアリーグ開幕節で、リヴァプールは本拠地アンフィールドでボーンマスと対戦し、4-2で勝利した。リヴァプールはスタメンの前線に、プレミアデビューとなったウーゴ・エキティケとフロリアン・ヴィルツを採用。37分に奪った先制点は彼らの好連係から生まれている。エキティケが低い位置でボールを保持すると、アレクシス・マックアリスターのパスを受けて巧みなコントロールからフィニッシュ。ヴィルツは直接