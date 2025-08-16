ＴＢＳ系「いくらかわかる金？」が１６日に放送され、ハライチ・澤部佑、同局の杉山真也アナウンサーがＭＣを務めた。この日は、俳優・赤井英和がゲスト。赤井の小学校の後輩・岩間さんが大阪で経営する食堂「当志郎」を訪れた。岩間さんは、赤井の学生時代を回想し「地元の大スーパースターです。赤井電車いうのが当時あったらしくて。赤井さんが通学で使う電車、『風紀を正す』という名目で（席に座って）足を出してる当時