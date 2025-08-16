バドミントンの日本代表が１６日、都内で合宿を行い、昨夏のパリ五輪女子ダブルス銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）らが参加した。約２時間半の練習のうち、多くを分かれてメニューを消化。終盤だけ２人でコートに入り、動きを確認した。２５日に開幕する世界選手権（フランス・パリ）が、ペアとして臨む最終戦となる。松山は「寂しい気持ちもある」と率直な感想をもらしつつ、「もっと見たい！と思ってもらえる