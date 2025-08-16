明治安田Ｊ１リーグ第２６節（１６日）、町田がＣ大阪戦（Ｇスタ）に３―０で勝利し、３位に浮上。リーグ戦７連勝を飾り、公式戦は１０連勝となった。前半２２分、ＦＷナ・サンホの得点で先制すると、同４２分にはＭＦ林幸多郎が追加点。有利に試合を進める中、後半３４分にＦＷオ・セフンのゴールも生まれて快勝。守ってはリーグ戦５試合連続の完封勝利となり、２０２３年の鹿島が記録したＪ１記録の６試合連続まであと１試合