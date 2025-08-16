阪神３―０巨人（セ・リーグ＝１６日）――阪神の村上が今季３度目の完封勝利で、２年ぶりに１０勝到達。一回に森下の２ランで先制し、三回に大山の適時二塁打で加点した。巨人は２安打と打線が沈黙した。◇ＤｅＮＡ６―０中日（セ・リーグ＝１６日）――ＤｅＮＡが３連勝。一回に佐野の適時二塁打で先制し、その後も山本のソロなどで加点した。新人の竹田がプロ初登板で初勝利。中日は投打とも振るわなかった。◇広島５―３