8月16日に札幌競馬場で行われた第8Rで、ゼロスネークが第1着となり、四位洋文調教師（栗東）は現役143人目のJRA通算100勝を達成した。【シリウスS】トップハンデ、ハギノアレグリアスが抜け出す…四位調教師はJRA重賞初制覇「すべての人に感謝」四位洋文調教師コメント「まずは暑い中頑張ってくれているお馬さんに感謝です。また、良い馬を預けてくださっているオーナーさんやチームのスタッフ、一頭一頭それぞれに携わっている