8月16日、新潟競馬場で行われた第9Rで、アサクサゲンキに騎乗した西谷誠騎手が、史上5人目のJRA障害通算1500回騎乗を達成した。史上5人目西谷誠騎手コメント「本当に馬のおかげでここまで来ることができました。乗せて頂いた関係者の皆様に感謝です。これからも1頭1頭、大事に乗っていきたいと思います。馬たちに頑張ってもらいます」