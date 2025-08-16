8月16日、新潟競馬場で行われた第11Rで、シャトーボビー（▲水沼元輝騎手）が、競走後半に外側に斜行したため、ベリーベリーベリー（▲遠藤汰月騎手）がつまずいた。開催4日間この件について、水沼元輝騎手は8月30日（土）から9月7日（日）まで9日間（開催日4日間を含む）の騎乗停止となった。