＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場声優の青山なぎさ（27）が、昨年の初出演に続いて2年連続で花火打ち上げ後のステージに登場し、最後まで会場を盛り上げた。人気アニメ「ラブライブ！スーパースター！！」で葉月恋役を務め、「Liella！」（リエラ）のメンバーとして活動している。ファンも会場に駆けつけ、ペンライトを振る姿が見られた。花火後のステージとあって「今帰ると混んでいるし、風に当たってい