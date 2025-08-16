◇明治安田J1リーグ第26節鹿島1―1福岡（2025年8月16日メルスタ）鹿島がMF船橋佑（23）のスーパーゴールで引き分けに持ち込んだ。0―1の後半39分、相手のクリアボールに勢いよく反応し、右足ダイレクトで枠内に飛ばした。チームを救う今季2点目に「とりあえず合わせようと思って、どこで蹴ったかはあまり覚えていない。“入れ”と思って思い切り打ったのが気持ちよく入った」。この日は5試合ぶりのベンチスタート。結果