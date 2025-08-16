【キーウ＝蒔田一彦】１５日の米露首脳会談を受け、ロシアによる侵略が続くウクライナの市民からは、停戦実現が見通せない現状が変わらないことへの失望や憤りの声が聞かれた。米露首脳会談が終わったのはキーウ時間の１６日未明だった。学生のミハイロ・オストロフスキーさん（２２）は、会談の結果を知るために徹夜してニュースをチェックしていたという。「トランプ大統領には期待していたが、停戦が実現せずガッカリした。