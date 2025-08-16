中国・ラオス・ミャンマー・タイは8月15日、雲南省安寧市で非公式外相会合を行い、中国の王毅外交部長、ラオスのトンサワン・ポムビハーン外相、ミャンマーのタン・スエ外相、タイのマーリット外相が出席しました。会合の席で王外交部長は、「中国・ラオス・タイはミャンマーの友好的な隣国である。昨年の4カ国協議以来、ミャンマーの情勢は全体として安定しており、震災後の再建や主権の独立、国家の安定維持に力を入れている」と