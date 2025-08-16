「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島がモンテロ内野手、ファビアン外野手の一発競演で快勝した。先発・森下暢仁投手は６４日ぶり白星となる６勝目をマークした。２−２の六回に本拠地が沸騰した。１死からモンテロが左中間席へ勝ち越しの７号ソロを突き刺すと、２死一塁から代打・ファビアンが左翼席へ１３号２ランを放った。今季１０６試合目にしてドミニカン２人による初のアベック弾が生まれ、相手を