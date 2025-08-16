「名古屋走り」。これは名古屋のドライバーの荒っぽい運転や交通マナーの悪さを指す言葉。スピードの出し過ぎ、むやみな車線変更や割り込み、交差点でのフライング発進などの行為が目立つといわれます。運転ではありませんが、違法な路上駐車が多いことも、交通ルールを守らないという点で名古屋走りの一種と見られています。 この言葉は、1989年に出版されてご当地ベストセラーとなった『100％名古屋人』（舟橋武志／リバティ書房