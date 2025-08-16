◆第107回全国高校野球選手権・3回戦創成館1―4関東第一（16日、甲子園）夏の甲子園で初の8強入りはならなかった。「エースとしてチームを勝利に導くことができず悔しい」。創成館の森下翔太（3年）は目頭を押さえた。打たせて取る投球で初回は三者凡退。この日最速の145キロも計測した。3回、3安打に味方の失策も絡んで2点を献上。何度も先頭の出塁を許したが、スライダーを引っかけさせるなどしてしのいだ。だが9回1死三