´ã¶À¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤ë¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤Ê»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ìÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ë¥ã¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¤á¤Î¾æ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏµµÍüÏÂÌé¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ëµµÍüÏÂÌé(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°