上品さ溢れる着物姿にファン惚れ惚れ人気絶頂の中22歳で長男を出産…。仕事と家庭を両立する46歳シンガーソングライターの近影に注目が集まっている。10日に放送されたトークバラエティ番組「おしゃれクリップ」(日本テレビ)に着物を着こなし登場したのは椎名林檎(福岡県出身)。番組の公式Ｘがオフショットを公開した。「辞めよう」と思った日々、それでも戻った創作の道、3児の母として妻として歩む日常などのトークが繰り