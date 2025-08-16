ボートレース平和島のお盆シリーズ「第65回サマーカップ」が16日、開幕した。富樫麗加（35＝東京）は、5月の多摩川ゴールデンウイークシリーズ以来となる今泉友吾との夫婦同時参戦。初日は1、4着だった今泉に対して、2、1着の富樫が好発進を決めた。3号艇だった後半7Rはダイナミックな攻めで魅せた。2コースでコンマ05とスタートを張り込んだ平田さやかが捲ると思いきや差しにチェンジ。その瞬間、レバーを思い切り握った富