◆明治安田生命Ｊ２リーグ第２６節今治２―１富山（１６日、富山県総合運動公園陸上競技場）カターレ富山は、１―２で９位のＦＣ今治に敗れた。４戦勝ちなしで、順位は１８位と変わらず、降格圏脱出はならなかった。前半に２失点を喫し、前半終了のホイッスルが鳴り響くと、ゴール裏サポーター席からは一斉に大ブーイング。お盆休みで６４２８人と観客も多かったが、前半終了直前には誰もいないエリアにクロスを上げるなど、