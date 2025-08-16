◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）鹿島は追いつく意地こそ見せたものの、勝ち点１にとどまり、公式戦５連勝を逃した。勝利した京都にかわされ、１節で首位陥落となった。＊＊＊序盤から敵陣でボールを奪うシーンこそあったものの、決定機につなげられずモヤモヤ感が漂う内容に。スコアレスで前半を終えたが、後半５分に先制点を献上した。同１０分に３枚替えを行う