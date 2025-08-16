明治安田Ｊ１リーグは１６日、第２６節９試合が行われ、この日勝利し勝ち点を４８に伸ばした京都が総得点数で鹿島を上回り、首位に立った。１７日に勝ち点４７の３位柏の試合が予定されているが、暫定で首位から６位まで勝ち点差わずか２の大混戦で異常事態となっている。首位は勝ち点４８で京都。同４８で鹿島が続く。３位に同４７で１試合未消化の柏。４位に同４６でリーグ戦７連勝＆公式戦１０連勝と絶好調の町田。５位の広