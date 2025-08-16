◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）鹿島は追いつく意地こそ見せたものの、１―１のドローで勝ち点１にとどまり、公式戦５連勝を逃した。＊＊＊途中出場で鹿島デビューを飾ったＦＷエウベルが存在感を見せた。１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が決まった３３歳は、０―１の後半１７分にサポーターの期待を背負いながらピッチへ。相手がエウベル対策で縦を警戒する