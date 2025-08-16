「楽天５−９日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）日本ハムは投打がかみ合って快勝。逆転優勝を目指し、首位・ソフトバンクを猛追していく。二回に１死一、三塁から万波が適時二塁打を放って２点を先制すると、なおも１死三塁で水野がきっちりと犠飛を決めた。三回には清宮幸が犠飛を放ち、五回には６番に打順を下げた野村が適時二塁打で追加点。さらに水野が２点適時三塁打を放つなど、中押し、ダメ押しと効果的に得点