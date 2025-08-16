◇明治安田J1リーグ第26節新潟1―1川崎F（2025年8月16日デンカビッグスワンスタジアム）J1新潟は川崎Fと1―1で引き分け、連敗をクラブワーストタイの6で止めた。MF白井永地（29）が7月の加入後、初ゴールを決めて先制したが、前半中に追い付かれ、そのままドロー決着となった。前半7分に敵陣左サイドでMF小原がボールを奪取。MF植村とのワンツーから、パスを受けたFWブーダ、MFモラエスがワンタッチでつなぎ、最後はMF白
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 部活動で異常しごき…悲痛の声
- 2. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 3. 広陵 文春報道について声明発表
- 4. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 5. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 6. 参政党「終戦80年談話」指摘殺到
- 7. LINEさらされ…田久保市長を告発
- 8. ひろゆき氏を完全論破した 報告
- 9. 男性が失血死 全身にかまれた傷
- 10. 東野「お笑い100年」特番を批判
- 1. 部活動で異常しごき…悲痛の声
- 2. クマ襲撃 素手で殴り血だらけに
- 3. 新型コロナ「ニンバス」が流行
- 4. 参政党「終戦80年談話」指摘殺到
- 5. 男性が失血死 全身にかまれた傷
- 6. 羅臼岳クマ襲撃「異常個体」か
- 7. 盗撮容疑の教師 スリルと達成感
- 8. 「1カ月記念」で交際相手が豹変
- 9. 男性用下着万引きか 噛みつく女
- 10. 池袋殺害 同情論が拡散された訳
- 1. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 2. 訪日見送り 中国が日本に警告
- 3. ゼレンスキー氏 米と停戦協議へ?
- 4. EU外相 ロシアに停戦意思なし
- 5. 黒人死なせた警官 起訴を見送り
- 6. 英留学生 発掘から90分で発見
- 7. 台湾女優 息子を日本へ留学か
- 8. プーチン氏が時間稼ぎに成功か
- 9. 【トレビアン】放送事故！ 悲しみの実録番組で司会者が大爆笑！
- 10. モーゼの「海割り」は本当だった？ 米研究者が暴風による可能性示す。
- 1. 空き巣のサイン? 表札に変な記号
- 2. 富裕層が日本で残すお金の現実
- 3. ドコモの新料金 最大20%還元に?
- 4. 最高収入は「競馬で月収80万円」
- 5. ローソン×パペットスンスン コラボフードやグッズを販売、オリジナルチャームのプレゼント企画など
- 6. 「公務員の年収」が低い自治体は
- 7. 出世できた 安藤氏の著書に称賛
- 8. 「売ったら損」心理的な行動
- 9. 米国が高関税政策を影響か
- 10. 野生のクマがまるで家族の一員に
- 1. 中島聡氏 iPhoneはもう限界寸前
- 2. コスパ最強 1万円台サウンドバー
- 3. GPT-5とGPT-4o廃止 不満噴出
- 4. 日本初失敗から1カ月 CEOを直撃
- 5. 『クロスデイズ』というゲームの内容が酷い！ 主人公が女装し……
- 6. 万が一に備える日本近海の通信網
- 7. かつてのスケルトンケータイとはここが違う！au、iidaブランド「X-RAY」の魅力に迫る
- 8. マイナンバーのマイナちゃんはあのキャラに似ている？ 電話して聞いてみた
- 9. NASAの火星写真に「カニ」は錯覚か? ネットで話題になる錯覚の仕組みと理由
- 10. 広告削除アプリ「Crystal」が広告主向けに有料で広告を「表示させる」プランを開始
- 11. 「ゼロクリック詐欺」に注意
- 12. PCでWebページに記載されているQRコードの中身を調べる方法
- 13. 製品レビュー : 【解析特集】マクロ撮影にも対応した3本のティルト・シフトレンズ「Canon TS-E レンズ」
- 14. 海岸に漂着した海洋ゴミをドローンとAIで識別 ごみ清掃が急務の地域の判定を効率化 Ridge-iが発表
- 15. Switchで遊べるサイバーパンクゲームのおすすめ4選。退廃的なSF世界に足を踏み入れよう！
- 16. 『スプラトゥーン3』販売本数345万本を突破、発売後3日では過去最高
- 17. フォントワークス、「LETS」リリース20周年記念で計51書体を提供開始
- 18. EAのゲーム「Madden NFL 23」のセーブデータがぶっ壊れて半分以上が回復不能に
- 19. 今売れてるドライブレコーダーTOP10、コムテック「HDR002」が3位浮上、TOP3を独占 2023/1/12
- 20. さくらインターネットを偽るフィッシングを確認、注意を
- 1. 広陵 文春報道について声明発表
- 2. 広陵 暴力事案の再調査を実施へ
- 3. 甲子園の準々決勝 超豪華カード
- 4. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 5. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
- 6. 遠藤航 開幕戦でアシスト
- 7. 田中将大 中田翔との因縁語る
- 8. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 9. 小林誠司 中田翔の引退に言及
- 10. 松山英樹 優勝戦線に浮上か
- 1. 声優の櫻井智さんが死去 53歳
- 2. ひろゆき氏を完全論破した 報告
- 3. 東野「お笑い100年」特番を批判
- 4. 太田光 もう絡みたくない芸人
- 5. 中村悠一 アニメ台本処分は大変
- 6. THE ALFEE 紅白の影響力に驚き
- 7. ジュニア フルネーム恥ずかしい
- 8. 千葉雄大 ラジオ番組終了を発表
- 9. フットボール岩尾を突然襲った病
- 10. 「銀魂」完全新作映画を公開へ
- 1. 3COINSの高見えピアスが大豊作
- 2. 2015年は必ず訪れたい！運気を上げる人気パワースポット【01】富の泉（シンガポール）
- 3. 退勤後ラブホ 公務員夫の裏の顔
- 4. リラックマになれる！“リラ耳付き”サンタ帽がパワーUP
- 5. 両家顔合わせ前に知っておきたい！ 盛り上がる話題・微妙な話題は？
- 6. ハリーポッターネイル
- 7. きょうや式・星座別攻略法 〜牡牛座の復活愛〜
- 8. 買いだめしたい「無印グルメ」
- 9. 煎茶ショップ「煎茶堂東京」が銀座に - 割れない“透明急須”で究極にシンプルなお茶の時間を
- 10. 台湾発のティースタンドからクリスマス限定の贅沢な1杯「いちごと恋するティーラテ」発売
- 11. ショートカットは前髪次第でイメージが変わる♡
- 12. 腫れぼったい二重はメイクで解決！『重たい二重』が垢抜けるには！
- 13. セブンの冷凍餃子 SNSで話題
- 14. 大胆に魅せる！人気グラビアモデル・佐藤あいりと巡る九州の混浴温泉5選
- 15. ゆるふわニュアンスのお団子でつくるオシャレ髪♪
- 16. 水もしたたる「水滴レジンネックレス」
- 17. クリーミーな納豆パスタと可愛い猫に癒される、浅草〈ギャラリー・エフ〉へ。
- 18. 【夢占い】パンダは権力を手に入れる暗示？ かわいい動物の夢が暗示すること
- 19. やっと救世主見つけた♡サンダルの靴擦れから解放してくれる、タビオのサンダル用ソックスが優秀すぎるんです◎
- 20. 【2020年秋冬】トレンド予測！次に大流行する「フルバング」