◇明治安田J1リーグ第26節新潟1―1川崎F（2025年8月16日デンカビッグスワンスタジアム）J1新潟は川崎Fと1―1で引き分け、連敗をクラブワーストタイの6で止めた。MF白井永地（29）が7月の加入後、初ゴールを決めて先制したが、前半中に追い付かれ、そのままドロー決着となった。前半7分に敵陣左サイドでMF小原がボールを奪取。MF植村とのワンツーから、パスを受けたFWブーダ、MFモラエスがワンタッチでつなぎ、最後はMF白