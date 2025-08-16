ヤクルト戦に先発した広島・森下＝マツダ広島は森下が6月13日以来の白星となる6勝目。ピンチで大崩れせず、6回2失点で自身の連敗を8で止めた。五回に追い付いた打線は六回にモンテロのソロ、代打ファビアンの2ランと本塁打攻勢。ヤクルトは吉村が踏ん張れなかった。6回、代打で2ランを放ち、新井監督（左）に迎えられる広島・ファビアン＝マツダ