デート中、彼がどれくらいスマホを見るか？実はそこに「あなたの本命度」を示すヒントが隠れているものです。そこで今回は、デート中の“スマホの扱い”から読み解く本気度のサインを解説します。スマホを机に伏せて置く画面が見えないように机に伏せて置くのは、「あなたに集中している」という意思表示。通知を見て会話が途切れるのを避けたい、本命女性だからこその配慮です。会話中はスマホに触れない友達や仕事の連絡よりも、