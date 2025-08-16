浮気がきっかけで彼女と別れた人は、あとから「やっぱり彼女が一番だった……」と悔やむパターンが多いようです。付き合っているときにそのことをわかっていたら、浮気なんてしなかったはずなのに、時すでに遅しですよね。今回は、浮気常習犯の男性が後悔している話をご紹介いたします。浮気を許してもらえて調子に乗った「浮気が彼女にバレたとき、別れを告げられるかと思っていたら『許すよ』『誰にでも間違えちゃうことってある