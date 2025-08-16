Re:nameが、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを発表した。Re:nameは2016年3月25日に、当時16歳だった現メンバー3人で結成。今回、“SIXTEEN + TEN”プロジェクトと題し、結成10年を迎える2026年の2つのツアースケジュールを解禁した。まずTWO MAN SERIESとして、2026年1月24日に大阪、2月13日に東京でツーマンライブを開催、そしてONE MAN SERIESとして、5月23日に大阪、5月30日に東京、6月14日に名古屋でワン