BE:FIRSTが、プレデビューから1461日の軌跡を繋いだ最新曲「空」の映像を公開した。BE:FIRSTの「空」は、「第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部」の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIが「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して“大丈夫”と伝えたい」という想いを込めた一曲だ。今回公開された映像は、プレデビュー4周年を記念し、4年間=1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ内容となっている。