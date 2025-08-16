ヘアスタイルを変えるなら、やっぱり今季はショートヘアが本命。耳掛けや襟足の抜け感で、小顔効果やスタイリング時間の短縮も狙えます。そしてキーとなるのが“顔型別の設計”。そこで今回は、前髪の長さ、顔周りのレイヤー、量感の置き方に注目して、“顔型”別に大人世代に似合う【最旬ショートヘア】を紹介します。🌼人気美容師が本気で推す！今シーズン、大人世代に似合う【アカ抜けショートヘア】３選丸顔さん：縦ラ