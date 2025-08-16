紫 今が8月27日に、新曲「八月の花火」をリリースすることが発表された。約4か月ぶりとなる新曲「八月の花火」は、夏の終わりの切なさを描くバラード曲。SNSでは楽曲の一部がすでに投稿されており、「ウワサのあの子」以来となる新曲リリースに期待が集まる。一方、8月20日には、崎山蒼志・Mega Shinnosukeとともにコラボでの新曲「人生ゲーム」をリリースすることも決定している。9月1日に配信リリースされるILLITの新曲「時よ止