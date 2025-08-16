バドミントンの世界選手権（8月25日開幕・パリ）に向けた日本代表の合宿が8月16日、都内で公開された。女子シングルスで初出場の宮崎友花（ACTSAYKYO）は、8月17日が19歳の誕生日。1日早く報道陣からケーキを贈られ、笑顔を見せた。「正直、18歳の方がいいな」と乙女心をのぞかせたが、「1つ大人になる。自立して親に頼らないようにしたい。バドミントンも頑張る」と話した。山口・柳井商工3年だった昨年末の全日本総合で