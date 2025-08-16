男性に好かれようといくら努力しても、女性視点で考える男ウケと実際の男ウケは少し異なるもの。そこで今回は、男性に「惚れられやすい女性」に見られる特徴を紹介します。｜いつも笑顔で話しかけやすいいつも笑顔で話しかけやすいオーラを放っていると、消極的な男性でも「この女性なら受け入れてくれそう」と感じ、声をかけられやすいようです。女性の笑顔は「見ているだけで幸せになれる」「明るい気持ちになれる」と感じ、ハマ