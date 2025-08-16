◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）男子１１０メートル障害予選で昨年のパリ五輪５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録で優勝した。従来の記録は村竹と泉谷駿介（住友電工）が持っていた１３秒０４。これを大きく縮め、日本人初の１２秒台に突入。「ちょっと、まさかです。ここまで出るとは思わなかった。自分のレースの動画を見ていないので