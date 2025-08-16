うだるような暑さが続く毎日、頼れるのは快適でラクちんなデイリー服。特に汗ばむ季節は、気兼ねなく着倒せるプチプラが大助かりですよね。そこで今回は、大人世代に全力でおすすめしたい、ワンツーコーデを今っぽく格上げしてくれる【GU】の名品パンツを２本紹介します。🌼【ZARA・GU】重く見せない夏の“黒”コーデ。涼しげで品よく映える「素材選び」のコツ旬シルエットで即おしゃれ見え「バレルレッグプルオンパンツ」